Olympia-Ticker: starke Volleyballer erreichen das Viertelfinale

9.20 Uhr: Vierter Sieg für 3x3 Basketballerinnen

Es war erneut ein starker Auftritt der deutschen 3x3 Basketballerinnen. Mit einem 18:15 Endstand gegen China sind Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert auf dem besten Weg sich direkt fürs Halbfinale zu qualifizieren.

Vier der fünf Gruppenspiele konnte die deutsche Auswahl bereits für sich entscheiden. Am Abend (21.30 Uhr) steht gegen Gastgeber Frankreich die vorletzte Partie in der Gruppenphase an. Zum Abschluss geht es am Samstag (18.00 Uhr) gegen die Spanierinnen.

Die besten beiden Teams der Achtergruppe erreichen direkt das Halbfinale. Die auf den Rängen drei bis sechs platzierten Mannschaften ermitteln in einer Play-in-Runde die beiden anderen Halbfinalisten.