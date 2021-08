Olympia-Tag zwölf in Tokio: Ringer gewinnen zwei Mal Bronze

Das deutsche Team - Tops und Flops

Enttäuschung bei 3.000-Meter-Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause. Die 29-Jährige kam im Finale in 9:14,00 Minuten auf den fünften Platz und blieb damit wie 2012 in London (Siebte) und 2016 in Rio (Sechste) ohne Edelmetall. Zu einem Podestplatz fehlten der zweimaligen Europameisterin fast zehn Sekunden.

Im deutschen Leichtathletikteam gab's ansonsten viel Grund zur Freude in Disziplinen, in denen an den kommenden Tagen die Finals anstehen. Speerwerfer und Medaillenfavorit Johannes Vetter wankte zwar, zog aber am Ende doch souverän ins Finale ein.

Bittere Nachricht für Niklas Kaul: Der Weltmeister im Zehnkampf lag gut im Rennen, musste aber wegen einer Fuß-Verletzung , die er sich im Hochsprung zugezogen hatte, den 400-Meter-Lauf abbrechen.

Siebenkämpferin Carolin Schäfer kann wohl nicht in den Kampf um Medaillen eingreifen, liegt aber auf Top-Ten-Kurs.