Olympia-Tag neun in Tokio: Zverev-Gold und weitere Glücksmomente

Das deutsche Team - Tops und Flops

Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch dürfen weiter vom Gold-Coup träumen. Im Achtelfinale der Olympischen Spiele in Tokio setzten sich Ludwig/Kozuch gegen die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa mit 2:1 (21:19, 19:21, 16:14) durch und zog ins Viertelfinale ein.

Die Ringerin Aline Rotter-Focken hat dem deutschen Olympiateam einen historischen Erfolg beschert. Durch ihren Einzug ins Finale von Tokio hat die Ex-Weltmeisterin die erste olympische Medaille einer deutschen Ringerin überhaupt bereits sicher.

Das deutsche Handballteam hat Brasilien mit 28:24 (16:12) bezwungen und zieht mit drei Siegen und zwei Niederlagen ins Viertelfinale ein. Dabei trifft Deutschland dann auf Ägypten, den Zweiten der Gruppe B. Damit hat die Mannschaft einen etwas leichteren Gegner vor sich, sie weicht dem Weltmeister und Olympiasieger Dänemark aus.

Schwimmer Florian Wellbrock sorgte zum Auftakt des neunten Tages mit Bronze über 1.500 Meter Freistil für die erste Medaille des deutschen Olympia-Teams. Die deutschen Hockey-Männer sind zum fünften Mal in Folge bei Olympischen Spielen durch einen Sieg gegen Argentinien ins Halbfinale eingezogen.

Die deutschen Tischtennis-Männer haben wie die Frauen das olympische Team-Viertelfinale in Tokio erreicht. Gegen Portugal setzte sich das an Position zwei gesetzte Team mit Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska mit 3:0 gegen Portugal durch. Nächster Gegner ist am Dienstag (7.30 Uhr) die an sieben gesetzte Auswahl Taiwans.

Dagegen erlebte das Fecht-Team fast schon ein Debakel und bleibt zum zweiten Mal in Folge bei Olympischen Sommerspielen ohne Medaille.