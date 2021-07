Olympia-Tag acht in Tokio: Bronzeglanz und einige Enttäuschungen

Jolyn Beer hat die erste Olympia-Medaille für die deutschen Schützen in Tokio verpasst. Die 27-Jährige wurde im Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr Sechste. Die deutschen Sportschützen müssen damit auch vor den letzten beiden Wettkampftagen in der Asaka Shooting Range auf ihr erstes Edelmetall warten. Die letzten Hoffnungen tragen Rio-Olympiasieger Christian Reitz aus Regensburg und Oliver Geis (Waldernbach) am Montag mit der Schnellfeuerpistole.

Bogenschütze Florian Unruh hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille im Einzel knapp verpasst. Der 28-Jährige aus Fockbeck verlor in einem spannenden Viertelfinale gegen den Italiener Mauro Nespoli mit 4:6 und vergab damit die Chance auf sein erstes olympisches Edelmetall.

Maximilian Kieffer hat auf der dritten Runde des olympischen Golfturniers in Tokio Boden gutgemacht. Bei seiner Olympia-Premiere spielte der Düsseldorfer auf dem Par-71-Kurs eine 67 und rückte mit insgesamt 209 Schlägen auf Position 38 vor. Als Spitzenreiter geht US-Profi Xander Schauffele am Sonntag auf die Schlussrunde.