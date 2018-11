Olympia-Silber-Profi Ehliz wechselt nach München

Ehliz entwickelte sich von 2010 bis 2018 bei den Nürnberg Ice Tigers zum DEL-Profi und Nationalspieler. Den größten Erfolg konnte er im Februar mit Silber bei den Winterspielen von Pyeongchang feiern. Mit den Münchnern will er jetzt seinen ersten Titel holen.

"Yasin passt perfekt in unser Team, jetzt und in Zukunft. Er ist ein exzellenter Spieler, hat mit seinen 25 Jahren schon viel erreicht und war in Nürnberg in den vergangenen Jahren Führungsspieler", sagte Trainer Don Jackson. Mit der Verpflichtung reagierte der Titelverteidiger kurzfristig auch auf die vielen Verletzungsausfälle in der Offensive.

Auch der scheidende Bundestrainer Marco Sturm nutzte gleich seine Chance auf Verstärkung und nominierte Ehliz, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, für den Deutschland Cup in Krefeld (8. bis 11. November) nach. Für die Nationalmannschaft hat er bislang 68 Spiele absolviert.

NHL-Ausflug nicht erfolgreich

Der Stürmer hatte nach der vergangenen Spielzeit einen Vertrag bei den Calgary Flames aus der nordamerikanischen Profiliga NHL unterschrieben, war aber umgehend in das Farmteam Stockton Heat nach Kalifornien abgeschoben worden. Dort kam er lediglich in vier von zehn möglichen Saisonspielen in der vierten Reihe zum Einsatz. Ein Scorerpunkt gelang ihm dabei nicht. Am Sonntag war der aus Bad Tölz stammende Ehliz von den Flames auf die sogenannte "unconditional waiver"-Liste gesetzt worden, sein Vertrag war damit praktisch aufgelöst.