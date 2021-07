Olympia: Seglerin Tina Lutz trotzte allen Schwierigkeiten

Seit 2007 mit Susann Beucke als Partnerin

Die Olympischen Spiele in Tokio sollen der Höhepunkt einer langen, erfolgreichen Karriere werden. U.a. gewann Lutz 2005 den Einzel- und Mannschafts-Weltmeistertitel in der Nachwuchsbootsklasse Optimist und 2007 einen Junioren-Europameistertitel in der 420er-Klasse. In der Optimistenklasse wurde sie 2005 sogar Weltmeisterin im Einzel und in der Nationenwertung.

Nach ihrem Umstieg in die 420er-Klasse segelt sie seit März 2007 mit Susann Beucke aus Strande bei Kiel. 2007 erhielt sie, gemeinsam mit Julian Autenrieth, für ihre Leistungenauch den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie "Herausragender Nachwuchssportler“.

Lutz und Susann Beucke wechselten noch mehrmals die Klasse, nun haben sie sich in der 49erFX-Klasse durchgesetzt und sich den Traum von Olympia erfüllt.