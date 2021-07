Olympia: Ruder-Favorit Zeidler startet mit Sieg im Vorlauf

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler scheint auch in Tokio das Maß aller Dinge zu sein. Der gebürtige Dachauer gewann am Freitagmorgen souverän den Einer-Vorlauf und hat damit die erste Hürde auf dem Weg zur erhofften Medaille problemlos genommen. Im ersten Rennen bei seiner Olympia-Premiere musste er noch nicht sein volles Potenzial abrufen. "Das Rennen war wichtig, um reinzukommen. Von der Anstrengung war es sehr überschaubar bei mir", sagte Zeidler und ergänzte: "Es lief gut, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich kann mich nicht beschweren". Zeidler, der am Samstag seinen 25. Geburtstag feiert, setzte sich kurz nach dem Start an die Spitze des Feldes und lag im Ziel 2,39 Sekunden vor dem Japaner Ryuta Arakawa. Seine größten Konkurrenten im Rennen um die Medaillen, der Däne Sverri Nielsen und Kjetil Borch aus Norwegen, zogen ebenfalls als Vorlaufsieger in die nächste Runde ein.

Sieg für Frauen-Doppelvierer

Auch der deutsche Ruder-Doppelvierer der Frauen ist mit einem souveränen Vorlaufsieg direkt ins Finale gefahren. Die Crew Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop), Carlotta Nwajide (Hannover) und Daniela Schultze (Potsdam) setzte sich am Freitag auf der olympischen Regattastrecke im Sea Forest Waterway souverän mit 1,14 Sekunden Vorsprung gegen die Niederlande und Großbritannien durch.

Für die weiteren Boote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) verlief der Start enttäuschend. Der Männer-Doppelvierer um den zweimaligen Olympiasieger Karl Schulze muss ebenso in den Hoffnungslauf wie die Doppelzweier der Männer und Frauen.

Durchwachsener Start für Bogenschützinnen

Die deutschen Bogenschützinnen haben in der Qualifikationsrunde die vorderen Plätze und damit bessere Ausgangspositionen für den Einzelwettkampf verpasst. Michelle Kroppen landete mit 655 Ringen als beste Deutsche auf Platz elf. Lisa Unruh, die 2016 in Rio mit Silber die erste deutsche Olympia-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, belegte am Freitag Rang 26 mit 647 Ringen. Damit vergab Unruh auch die Chance auf den erhofften gemeinsamen Olympiaeinsatz mit Ehemann Florian vergeben. Den Platz im Mixed-Wettbewerb sicherte sich stattdessen Kroppen.

Die erst 20-jährige Charline Schwarz (607 Ringe) aus Feucht musste sich mit Rang 60 begnügen. "Vom Gesamtresümee her können wir nicht zufrieden sein", sagte Bundestrainer Oliver Haidn. Beste Schützin war San An (680 Ringe) aus der gewohnt starken Mannschaft Südkoreas. Gleich vier Athletinnen überboten den bisherigen olympischen Rekord.