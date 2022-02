Olympia: Rodel-Team-Staffel holt Gold

Gold-Rodler und Rekord-Olympioniken

Durch den Staffelerfolg haben die deutschen Rennrodler die Winterspiele in China mit einer perfekten Gold-Bilanz abgeschlossen. Mit insgesamt vier Gold- und zwei Silbermedaillen haben sie das beste deutsche Ergebnis der Geschichte des Verbands abgeliefert.

Geisenberger und Wendl/Arlt holten damit jeweils ihre insgesamt sechste olympische Goldmedaille. Die drei Schlittensportler lösten die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein als bislang Führende in der Liste der erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken ab. An der Spitze steht nun Geisenberger, für die neben ihren Goldmedaillen auch einmal Bronze in Vancouver 2010 zu Buche steht.