Olympia-Qualifikation: Deutschland gegen Schweden unter Druck

Und Mitfavorit USA spielt indirekt das Zünglein an der Waage in Sachen Olympia-Qualifikation. Der Weg zu den Olympischen Sommerspielen ist - je nach Ausgang der Partie gegen Gastgeber Frankreich - einfach oder durchaus steinig.

Wenn die USA gegen Frankreich gewinnen

Setzt sich Noch-Weltmeister Frankreich gegen die USA durch, stehen die drei europäischen Teams, die ins Halbfinale einziehen, automatisch als Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio fest.

Wenn Frankreich gegen die USA gewinnt

Sollte dagegen Gastgeber Frankreich gegen die USA gewinnen und ins Viertelfinale einziehen, wären vier europäische Teams im Halbfinale, die um drei Olympiaplätze konkurrieren. Das Ticket nach Tokio würden beide Finalisten und der Gewinner des Spiels um Platz drei lösen.

Bundestrainer Voss-Tecklenburg und die Bedeutung von Olympia

Deutschland muss die Viertelfinalaufgabe gegen Schweden also auf jeden Fall siegreich bewältigen. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist die Olympiateilnahme ein wesentlicher Baustein für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland. Nur so könne die junge Mannschaft weitere Erfahrungen auf Top-Niveau sammeln und den begonnenen Lernprozess fortführen.