Olympia ohne Publikum: Gold-Schütze Reitz bleibt gelassen

Die Entscheidung, dass bei Olympia keine Zuschauer zu den Wettkämpfen dürfen, sieht der Regensburger Schütze Christian Reitz gelassen. "Es ist nicht schön, weil es die Atmosphäre nun mal ausmacht", sagt der Goldmedaillengewinner von Rio 2016.

Nur Sportler als Zuschauer

Da sie als Sportschützen nicht so im Fokus stehen und von Zuschauern überrannt werden, könne es aber sein, dass das dem ein oder anderen nicht groß auffallen werde, scherzt Reitz. "Gerade bei Olympischen Spielen ist aber auch bei uns mehr Bewegung bei den Wettkämpfen, da wird es ohne Zuschauer schon ein bisschen einsam unter den Athleten", sagt Reitz. Zumindest sei erlaubt, dass die Athleten selbst zu den Veranstaltungen der eigenen Sportart kommen dürfen und könnten so für ein wenig Stimmung sorgen.

Reitz wird in Tokio dreimal an den Start gehen. In seiner Paradedisziplin Schnellfeuerpistole zählt er zu den Favoriten. Außerdem tritt er mit der Luftpistole im Einzel- und Mixed-Wettbewerb an.