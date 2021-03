Olympia ohne deutsche Zuschauer: Athletinnen zeigen Verständnis

Keine Unterstützung von zuhause! Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele von Tokio hat entschieden, dass keine ausländischen Zuschauer die Wettkämpfe besuchen dürfen: Die Gefahr, sich an Corona zu infizieren, sei zu hoch, so die Begründung.

Schwimmerin Leonie Beck hat "vollstes Verständnis"

Die Entscheidung sei "sehr schade", erklärt die Würzburger Freiwasserschwimmerin Leonie Beck auf BR24-Anfrage: "Ein bisschen traurig bin ich vor allen Ding, dass meine Eltern, Freunde und Bekannte nicht dabei sein können. Sie wären gerne nach Tokio gereist, um mich zu unterstützen."

Dennoch sei die 23-Jährige der Meinung, dass es in Zeiten der Corona-Pandemie "nicht sinnvoll" wäre, die Olympischen Spiele "mit voller Anzahl an Zuschauern" durchzuführen. Auch die Sportler müssten sich einschränken und dazu beitragen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, betont Olympia-Schwimmerin Beck. Deshalb habe sie auch "vollstes Verständnis für alle geplanten Einschränkungen".

Fechterin Leonie Ebert ist "nicht überrascht"

Die Würzburger Fechterin Leonie Ebert zeigte sich von der Entscheidung des Organisationskomitees nicht überrascht: "Ich hab mich generell schon darauf vorbereitet, dass Tokio anders wird, als die vorherigen Olympiaden. Und dass der olympische Gedanke, dass die ganze Welt zusammenkommt und den Sport feiert, wahrscheinlich wegen Corona so nicht umsetzbar ist", betont Ebert gegenüber BR24.

Die 21-jährige Fechterin betonte aber, sie habe die letzten zehn Jahre auf die Teilnahme an den Spielen hingearbeitet. "Für mich ist es mein Lebenstraum, bei Olympischen Spielen zu starten. Man muss sich überlegen, worauf man den Fokus setzt. Und mein Fokus ist definitiv der Wettkampf."