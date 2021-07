Olympia-Nacht: Ruder-Silber und viele verpasste Gelegenheiten

Edelmetall gab es für zwei Ruderer. Das Duo Rommelmann/Osborne landete im Finale hinter dem Boot aus Irland auf dem Silberplatz. Bronze ging an Italien. Die beiden sitzen seit 2019 gemeinsam im Boot und holten im selben Jahr bereits EM-Gold und WM-Bronze. In den beiden folgenden Jahren hatte das Duo aus Krefeld und Mainz zudem zweimal Silber bei Europameisterschaften gewonnen.

Gold-Favorit Zeidler verpasst Finale

Im Einer hat Oliver Zeidler die Medaille hingegen überraschend verpasst. Der 25-Jährige vom Donau-Ruder-Club Ingolstadt wurde in seinem Halbfinale nur Vierter. Um in den Endlauf am Freitag (2.42 Uhr) einzuziehen, hätte der Welt- und Europameister mindestens Dritter werden müssen. Bei seinem Lauf auf dem Sea Forest Waterway in Japan fehlten Zeidler 0,6 Sekunden auf den dritten Rang. Zeidler darf nun lediglich im B-Finale antreten, in dem es keine Medaillen gibt.

Trapschütze Löw aus Ansbach verschießt

Trapschütze Andreas Löw hat das olympische Finale verpasst. Der 39 Jahre alte Sportsoldat aus Ansbach, der in Rio 2016 Sechster im Doppeltrap wurde, kam am Donnerstag in Tokio nach zweitägiger Qualifikation auf der Asaka Shooting Range auf Rang 14. Der Weltcup-Zweite aus dem Vorjahr in Nikosia leistete sich nach nur zwei Fehlern am Vortag erneut zwei Fehlschüsse. Das reichte mit insgesamt 121 Scheiben im hochkarätigen Feld nicht für das Finale der besten Sechs.

Pistolenschützin Karsch bangt um den Finaleinzug

Die Pistolenschützinnen Monika Karsch aus Regensburg und Doreen Vennekamp aus Kriftel müssen sich deutlich steigern. Das Duo kam im ersten Teil der Qualifikation in der Präzision nur auf die Plätze 23 und 32. Im zweiten Teil mit dem Schnellfeuer ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig. Allerdings hat Mitfavoritin Karsch, die als Olympia-Zweite von Rio als Mitfavoritin auf eine Medaille galt, bereits jetzt kaum noch Chancen auf das Finale der besten Acht.

Die Medaillenhoffnungen des DSB ruhen damit vor allem auf Rio-Olympiasieger Christian Reitz. Der Regensburger peilt zum Abschluss der Schützenwettbewerbe am kommenden Montag in seiner Paradedisziplin mit der Schnellfeuerpistole Edelmetall an.

Regensburger Schützen bereit für Olympia Schwimmen: Wellbrock auf Platz vier

Knapp war es für Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock. Der Schwimmer schlug über 800 m Freistil nach 7:42,68 Minuten als Vierter an. Gold ging überraschend an den Amerikaner Robert Finke vor Weltmeister Gregorio Paltrinieri und dem Ukrainer Michailo Romantschuk.

Wellbrocks Verlobte Sarah Köhler hatte am Mittwoch Bronze über 1.500 Meter gewonnen. Die Vize-Weltmeisterin startet am Donnerstagabend (Ortszeit) bereits wieder im Vorlauf über 800 Meter. Wellbrock hat ebenfalls noch zwei Medaillenchancen: über 1.500 m und im Freiwasser über zehn Kilometer.

US-Schwimmstar Dressel gewinnt zweites Gold in Tokio

In seinem zweiten Finale bei den Olympischen Spielen hat der neue US-Schwimmstar Caeleb Dressel bereits seine zweite Goldmedaille gewonnen. Der 13-malige Weltmeister triumphierte drei Tage nach dem Erfolg in der 4x100-Meter-Freistilstaffel auch auf der Einzelstrecke.