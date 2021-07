Olympia-Nacht: Deutschland-Achter rudert zu Silber

Der Deutschland-Achter hat die Silbermedaille gewonnen, sein großes Ziel aber verpasst. Nach zuletzt drei WM-Titeln in Serie musste sich das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes im Finale auf dem Sea Forest Waterway der neuseeländischen Mannschaft geschlagen geben. Dritter wurde Großbritannien. Damit wartet der Achter weiter auf die erste Goldmedaille seit den Sommerspielen 2012 in London. Vor fünf Jahren in Rio hatte es ebenfalls zu Silber gereicht.

Trostpflaster für Zeidler: Sieg im B-Finale

Einen Tag nach seinem überraschenden Aus im Halbfinale hat Einer-Ruderer Oliver Zeidler aus Ingolstadt immerhin das B-Finale gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich souverän vor dem Italiener Gennaro di Mauro und dem Kanadier Trevor Jones durch. Damit beendete der als Gold-Kandidat in den Wettbewerb gegangene Ingolstädter die Sommerspiele auf Platz sieben.

Sportschützin Karsch weit weg vom Medaillenplatz

Die Mitfavoritin Monika Karsch aus Regenburg ist beim Schießen mit der Sportpistole ausgeschieden. Die Silbermedaillengewinnerin von Rio belegte mit 580 Ringen nur den 20. Rang. Die Olympia-Debütantin Doreen Vennekamp aus Hüttengesäß hat hingegen das olympische Finale erreicht.

Burghardt und Pinto im 100-Meter-Halbfinale

Die weltbesten Sprinterinnen haben schon im olympischen 100-m-Vorlauf von Tokio mit absoluten Spitzenzeiten geglänzt, auch das deutsche Duo Alexandra Burghardt aus Altötting und Tatjana Pinto (Paderborn) zog souverän ins Halbfinale ein. Die deutsche Meisterin aus Oberbayern gewann ihren Lauf in guten 11,08 Sekunden, zuvor hatte sich Pinto in 11,16 als Dritte ihres Laufs für das Semifinale am Samstag (12.15 Uhr/Finale um 14.50 Uhr) qualifiziert. Die frühere Europameisterschaftszweite Gina Lückenkemper ist hingegen nicht an den Start gegangen.

Schnellste war am Freitagmittag die Ivorerin Marie-Josee Ta Lou, die bei leichtem Gegenwind in 10,78 Sekunden den Afrika-Rekord ihrer Landsfrau Murielle Ahoure einstellte. Auch die jamaikanischen Topfavoritinnen überzeugten: Elaine Thompson-Herah, Olympiasiegerin von 2016, war in 10,82 Sekunden Zweitschnellste, Shelly-Ann Fraser-Pryce, die 2008 und 2012 Gold geholt hatte, in 10,84 kaum langsamer.

Hockey-Damen marschieren weiter

Angeführt von Doppel-Torschützin Lisa Altenburg haben die deutschen Hockey-Damen auch ihr viertes Gruppenspiel gewonnen. Gegen Schlusslicht Südafrika gelang dem Team von Bundestrainer Xavier Reckinger ein souveräner 4:1 (3:0)-Erfolg. Damit schloss die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes zum ebenfalls noch unbezwungenen Weltmeister Niederlande auf, der die Gruppe A anführt. Das Viertelfinal-Ticket hatten die deutschen Damen schon vorher sicher. Gegen Topfavorit Niederlande geht es nun am Samstag (11.30 Uhr) um den Gruppensieg.

Keine weiteren Judo-Medaillen

Die deutschen Judokas Johannes Frey und Jasmin Grabowski sind in ihren Auftaktkämpfen ausgeschieden. Die Einzelwettkämpfe im ehrwürdigen Kampfsport-Tempel Nippon Budokan enden für das deutsche Team damit mit zwei Medaillen.

Erste Weltrekordzeit in Tokio: Südafrikanerin holt souverän Gold

Die südafrikanische Brustschwimmerin Tatjana Schoenmaker hat in Weltrekordzeit Gold über 200 Meter gewonnen. Die 24-Jährige schlug nach 2:18,95 Minuten an und verbesserte die alte Bestmarke der Dänin Rikke Møller Pedersen aus dem Jahr 2013 damit um 16 Hundertstelsekunden. Schoenmakers Bestmarke war der erste Einzel-Weltrekord bei diesen Olympischen Spielen im Schwimmen.

Schwere Stürze überschatten BMX-Rennen

In den Halbfinal-Läufen verletzten sich Rio-Olympiasieger Connor Fields aus den USA und die Australierin Saya Sakakibara offenbar schwerer, beide mussten mit einer Trage weggebracht werden. Den Olympiasieg sicherte sich später der Niederländer Niek Kimmann, der vor einigen Tagen beim Training heftig mit einem Streckenposten kollidiert war. Bei den Frauen gewann die Britin Bethany Shriever.