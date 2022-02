Olympia-Krimi: Bronze im Vierer-Bob hauchzart verpasst

Sonntag früh, zwei Uhr morgens: es ist dunkel, kalt und windig. Die Terrasse des TV Eckersmühlen ist hell erleuchtet. Der Beamer ist aufgebaut, die Biergarnituren stehen bereits, Decken, Kissen, Heizpilze, Tee und Getränke sind bereitgestellt. Gut 20 Eckersmühler haben das im Landkreis Roth alles organisiert, sich vom Landratsamt genehmigen lassen, um "ihren Tobi" im Kampf um die Bronzemedaille im entscheidenden dritten und vierten Lauf zu unterstützen.

Noch sind Tobias Eltern Claudia und Peter mit dem Aufbau beschäftigt, und einigermaßen ruhig. Um 2.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, sieben Stunden voraus in Peking, stehen die Bob-Fahrer aus aller Welt bereits in den Startlöchern. Polizist Tobias Schneider, der Anschieber im Team um den Piloten Christoph Hafer startet an Position vier. Die haben sich in den beiden ersten Läufen kontinuierlich verbessert, sagt Peter Schneider, der die Nacht zuvor auch schon hier verbracht hat. Wenn sie sich weiter rankämpfen, zeitlich Boden gut machen, sieht es gut aus.

Dritter Lauf – die Aufholjagd geht weiter

Mama Claudia und Papa Peter sitzen auf verschiedenen Plätzen – sie knetet ihre Hände, er wirkt äußerlich gefasst, doch als das Rennen losgeht, zittern seine Hände. Sehr groß sei die Anspannung jetzt, so Peter Schneider. Nachbarn, Paten, Freunde und Familie raunen bei jeder Kurve im Eiskanal, in der es glatt geht. Sie jubeln um jedes Hundertstel, das sich der Vierer-Bob gegen den Rivalen Kanada um Platz drei erkämpft.

Am Ende des dritten Laufs ist klar: Tobias und seine Mannschaft sind zwar noch auf Platz vier gefahren – aber Bronze zu holen, scheint in greifbarer Nähe.

Die Nerven liegen blank

Nach dem Lauf stehen noch über 20 andere Teams an der Startrampe, der vierte Lauf beginnt erst um 4.20 Uhr. Wartezeit, aktuell der Gegner vom Bob-Olympioniken-Papa Peter Schneider. Plötzlich steht er ganz am Ende der Terrasse des TV Eckersmühlen, alleine. "Ich muss kurz für mich sein, die Anspannung wieder regulieren, mich fassen", erklärt der 58-Jährige. Dann klingelt das Handy, per Videotelefonie meldet sich Sohn Tobias aus dem Mannschaftsraum am Wettkampfort. Dort wärmen sich alle Deutschen Bobfahrer auf, dehnen sich, versuchen den vorherigen Lauf zu verarbeiten, Pläne für den letzten zu schmieden. "Papa, trag mich mal um die Ecke", bittet der 29-jährige Schneider. Dann bricht es aus ihm heraus: die Anspannung, der Druck, die Möglichkeit doch noch Bronze zu holen, all das will er loswerden, und dann fließen Tränen. Peter Schneider beruhigt, hört zu und baut seinen Sohn auf. Dann sagt Tobias: "Wenn wir das jetzt im dritten Lauf geschafft haben, dann rocken wir das Ding!".

Kraft tanken für den vierten Lauf

Jetzt ist Tobias auch bereit für die Fangemeinde auf der Außenterrasse des TV Eckersmühlen, seinem Heimatverein. Peter Schneider zeigt Tobias, was hier zu Hause los ist, seine Fans feuern ihn an, rufen "DAS hier ist der Spirit, der dich tragen soll!" Dann muss er auflegen, die Fangemeinde ist zum Warten verdonnert. Der vierte Lauf beginnt erst um 4.20 Uhr. Wieder ist Papa Peter verschwunden. Ehefrau Claudia schaut ihm liebevoll hinterher und erklärt, da geht er erstmal, der sonst so coole Papa. Minutenlang schaut er in die Dunkelheit, lässt sich das Gespräch von eben nochmals durch den Kopf gehen, bis er dann im Gespräch mit dem BR erklärt, dass er richtig angefasst sei, es ihm sehr nahe ginge, dass die Bronzemedaille jetzt so greifbar nahe ist. "Wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht? Tobi und ich haben neben der familiären Bindung auch eine freundschaftliche, die schon seit über 25 Jahren sportlicher Karriere währt. Ich bin unglaublich stolz auf das, was der Junge geschafft und erreicht hat, da wird der Fels in der Brandung auch mal etwas weich", so Schneider.

Ein letztes Mal in die Bahn

Von hinten nach vorne wird jetzt das Feld im vierten Lauf aufgerollt – die ersten starten um 4.20 Uhr in den Eiskanal von Yanquing. Leichter Nieselregen setzt in Eckersmühlen ein, doch davon lassen sich die 20 Fans auf der Terrasse nicht beeindrucken. Um 4.59 startet dann das Team um Pilot Christoph Hafer mit Anschieber und Schlussmann Tobias Schneider. Aus dem Schatten der internationalen Vierer-Bob-Welt jetzt aufs Treppchen bei Olympia – das wäre eine Sensation nicht nur für Deutschland sondern für die jungen Männer, die sich für diesen Moment mit Ausdauer, Fleiß und als echtes Team intensiv vorbereitet haben.

Sechs Hundertstel – weniger als ein Wimpernschlag

Mama Claudia und Papa Peter sitzen jetzt in der ersten Reihe vor der Leinwand des Beamers – ganz nah beieinander. Eigentlich halte ich diese Anspannung kaum aus, erklärt die 55-Jährige, deswegen vergräbt sie ihr Gesicht immer wieder in den Fäustlingen. Durch die Nacht dröhnen jetzt Ratschen, Jubeln, Tobi-Rufe, Achs und Ohs. Es ist entschieden, spätestens als auch der Vierer-Bob der Kanadier die Nerven behalten hat: sechs Hundertstel einer Sekunde fehlten, es reicht nicht für Bronze.

Stolz statt Enttäuschung

Mehrfach hämmert Peter Schneider mit der Faust gegen einen Pfosten. "Wir sind nicht enttäuscht, mein Gott, wir sind so unglaublich stolz auf die Leistung, die auch Tobi hier zum Mannschaftserfolg beigetragen hat. Das hat ja alles keiner ahnen können. Umso mehr hätten wir ihm die Belohnung mit einer Medaille gegönnt", sind sich die Eltern und Freunde einig. Wenn Tobias Schneider nach Hause kommt, gibt's "auf jeden Fall" eine fette Party, sagt Papa Peter Schneider und eine feste Umarmung, sagt Mama Claudia.