Olympia: Japans Kaiser Naruhito wird Spiele von Tokio eröffnen

Handballer, Dressurreiter und Segler nicht dabei

Doch es werden auch nicht alle Sportler bei der Zeremonie dabei sein. So verzichten Deutschlands Handballer, das Dressur-Team und die Segler geschlossen auf einen Besuch der Eröffnungsfeier. Den bereits vor Ort weilenden Sportlerinnen und Sportlern aus dem insgesamt rund 430-köpfigen DOSB-Aufgebot steht ein Besuch der Eröffnungsfeier frei. "Von uns wird es diesmal keine Empfehlung geben", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

Auch andere Nationen werden mit einer kleineren Delegation als üblich an der Eröffnungsfeier teilnehmen. So will Südkorea nur rund 50 Athletinnen und Athleten sowie sechs Funktionäre entsenden. Kanada und Australien schicken nur knapp zehn Prozent ihrer Athleten. In Rio waren 12.000 Sportlerinnen und Sportler dabei. Dieses Mal wird es nur ein Bruchteil sein.