Olympia in Tokio: US-Medien sehen Pressefreiheit eingeschränkt

Mehrere US-Medien haben im Vorfeld der Olympischen Spiele offenbar gegen die strengen Sicherheitsvorschriften für Journalisten protestiert. Sie sehen die Pressefreiheit in Gefahr, wie mehrere japanische Medien berichten.

14 Tage lang keine Interviews

Nachverfolgung per GPS, jede Menge Smartphone-Apps zur ständigen Überprüfung und ein generelles Interviewverbot in den ersten 14 Tagen nach der Einreise. Diese und mehr Vorschriften hat das japanische Organisationskomitee für ausländische Journalistinnen und Journalisten erlassen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Doch aus Sicht von 13 führenden US-Sportredaktionen geht das zu weit.

Nachverfolgung und Datensammlung

In einem Protestbrief an das IOC und das Organisationskomitee heißt es sinngemäß, diese Vorschriften stünden in keiner Relation, sondern würden nur die Pressefreiheit einschränken, berichten japanische Medien übereinstimmend. "Ich befürchte, die ganze Nachverfolgung und die Datensammlungen gehen weit über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen hinaus", zitiert die Agentur Kyodo News, Randy Archibold, Sportredakteur bei der "New York Times".

Keine Ausnahmen für geimpfte Journalisten

Was die Journalisten besonders verärgert. Selbst für voll geimpfte Medienvertreter wird keine Ausnahme gemacht. Es sei völlig unklar, was mit den gesammelten Daten passiert. Und: Die Regeln gelten demnach nur für Ausländer, nicht aber für Japaner, die aus anderen Regionen des Landes nach Tokio reisen.

Das Organisationskomitee hat sich nach japanischen Medienberichten für die Umstände entschuldigt, aber erklärt, dass sie wegen der Coronasituation unabdingbar seien. Weiter hieß es, GPS-Daten würden nicht immer gesammelt. Die Olympischen Spiele in Tokio beginnen am 23. Juli.