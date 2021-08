Olympia in Tokio - eine bayerische Bilanz

Bayern als eigene Nation bei Olympia in Tokio - im Medaillenspiegel hätte der Freistaat die Sommerspiele auf Platz 20 beendet. Eingerahmt von Nationen wie Norwegen und Jamaika, drei Goldmedaillen vor Österreich.

Vier Mal Gold, zwei Mal Silber, vier Mal Bronze - das ist die bayerische Olympiabilanz. Oder anders ausgedrückt: An zehn der 37 deutschen Medaillen - das entspricht 27 Prozent - waren Athletinnen und Athleten aus Bayern beteiligt.

Jessica von Bredow-Werndl - die Dressurkönigin

Zweimal Gold ging nach Aubenhausen bei Rosenheim. Nach Mannschaftsgold holte Reiterin Jessica von Bredow-Werndl auch den Olympiasieg in der Einzeldressur.

"Ich bin aufgewacht, und es fühlte sich so unecht an", sagte die 35-Jährige nach wenig Schlaf am Morgen nach dem zweiten Gold: "Ich bin glücklich, müde und wahnsinnig dankbar, dass es so gekommen ist."