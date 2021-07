Olympia in Tokio: Das bringt der vierte Wettkampftag

Welche Sportarten stehen an

Am vierten Tag sind in Tokio vor allem die Wasser- und Kampfsportler gefordert - von Schwimmen über Kanu bis hin zu Judo und Taekwondo.

Im Tennis spielen die deutschen Doppel mit Alexander Zverev/Jan-Lennard Struff und Kevin Krawietz/Tim Pütz. Beim Turnen steigt das Mannschafts-Finale der Frauen (12.45 Uhr)

Diese Medaillen werden vergeben

Der olympische Tag beginnt mit dem Finalrennen im Triathlon der Frauen, der am Abend um 23.30 Uhr startet. Entscheidungen stehen dann in mehreren Schwimm-Wettbewerben (100 Meter Rücken, 100 Meter Brust), im Wasserspringen (8 Uhr) sowie im Kajak Einer (9.15 Uhr) an. Dazu werden Medaillen in den Mannschaftswettbewerben beim Reiten, Schießen und Degen-Fechten vergeben.

Auch im Judo, Taekwondo und Gewichtheben stehen Finals in verschiedenen Gewichtsklassen an.

Welche Bayern sind am Start?

Der Regensburger Christian Reitz schießt mit der Luftpistolen-Mannschaft (4 Uhr) um Edelmetall. Anabel Knoll aus Nürnberg startet schon um 23.30 Uhr ins Triathlon-Rennen mit Außenseiterchancen. Als aussichtsreichste Medaillen-Kandidatin geht Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen mit ihrer Erfolgsstute Dalera in den Teamwettbewerb Grand Prix Special.

Seglerin Tina Lutz startet nach einer schwierigen Olympiavorbereitung in der 49erFX-Klasse mit Vorschoterin Susann Beucke in die Spiele. Der Coburger Kevin Krawietz hofft mit Doppel-Partner Tim Pütz gegen das starke britische Doppel Andy Murray/Joe Salisbury auf den Viertelfinal-Einzug.

Das sollten sie auf keinen Fall verpassen

Die Reit-Team-Entscheidung um 10.30 Uhr könnte durchaus mit deutschem Gold enden. Auch die Luftpistolen-Mannschaft (4 Uhr) hofft auf einen Platz auf dem Treppchen.

Im Tischtennis-Einzel ist die Drittrunden-Partie von Dimitrij Ovtcharov gegen Kirill Skatschkow (7.30 Uhr) angesetzt. Dazu die deutschen Tennis-Doppel, die unter die besten Acht einziehen wollen.