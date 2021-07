Olympia in Tokio: Das bringt der siebte Tag

Am siebten Tag der Olympischen Spiele in Tokio stehen zahlreiche Entscheidungen an, bei denen deutsche Athleten im Fokus stehen und auch als aussichtsreiche Medaillenkandidaten gehandelt werden.

Diese Sportarten stehen auf dem Programm

Tennisspieler Alexander Zverev hat die ersehnte Medaille dicht vor Augen. Im Halbfinale wartet aber mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien die schwerste Herausforderung überhaupt. "Ich weiß, dass ich mein bestes Tennis spielen muss, um überhaupt eine Chance zu haben", betonte Zverev nach seinem Sieg gegen den Franzosen Jeremy Chardy und dem Einzug in die Runde der letzten vier. (9.30 Uhr)

Mit diversen Qualifikationen beginnen am Freitag die Leichtathletik-Wettbewerbe in Tokio. Die ersten Medaillen werden über die 10.000 Meter vergeben. Deutsche Männer sind nicht dabei.

Diese Medaillen werden vergeben

Tischtennis: Dimitrij Ovtcharov verpasste nach einem 3:4-Krimi gegen den chinesischen Ma Long den Einzug ins Finale, kämpft aber im Spiel um Platz drei gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan noch um Bronze. (13.00 Uhr)

Im Rudern fallen die Entscheidungen im Einer - leider ohne der deutschen Medaillenhoffnung Oliver Zeidler aus Ingolstadt. Dafür geht der Deutschland-Achter als große Gold-Hoffnung des Tages ins Rennen. (3.05 Uhr)

Auch die erfolgsverwöhnten Vielseitigkeitsreiter um Michael Jung starten ihre nächste Gold-Mission. (1.00 Uhr)

Schwergewichts-Boxer Ammar Abduljabbar (SV Polizei Hamburg) hat ebenfalls Edelmetall vor Augen.

Welche Bayern sind am Start?

Im Kanu-Slalom könnte der Augsburger Hannes Aigner im Kajak eine weitere Medaille für sein bislang mit drei Mal Edelmetall dekoriertes Team gewinnen. Der 32-Jährige gehört zum Kreise der Favoriten. (7.00 Uhr)

Sportpistolen-Schützin Monika Karsch von der HSG Regensburg wollte nach dem Gewinn der Silbermedaille in Rio auch in Japan auf Medaillenjagd gehen. Ebenso wie ihre Teamkollegin, Doreen Vennekamp aus Kriftel, muss sie sich aber nach dem ersten Teil der Qualifikation (Präzision) im zweiten Teil (Schnellfeuer) deutlich steigern, um die Chancen auf das Finale der besten Acht zu wahren. (2.00 Uhr)

Der gebürtige Starnberger Clemens Wickler kämpft zusammen mit seinem Partner Julius Thole gegen das japanische Duo Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori um den Einzug ins Beachvolleyball-Achtelfinale. (4.00 Uhr)

Laser-Weltmeister Philipp Buhl aus Sonthofen rückte am Donnerstag auf Gesamt-Rang sieben vor. Dem 31-Jährige bleiben am Freitag zwei Durchgänge, um noch weiter nach vorn zu kommen und seine Chancen für das Medaillenrennen der besten zehn Lasersegler am Sonntag zu erhöhen.

Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen

Schon in der Gruppenphase wird es für zwei deutsche Teams richtig ernst: Die Handballer stehen gegen den EM-Dritten Norwegen unter mächtigem Druck und brauchen einen Sieg, um ein Endspiel in der letzten Partie gegen Brasilien zu verhindern. (14.30 Uhr)

Auch die Hockey-Männer dürfen sich zum Abschluss der Vorrunde keine Pleite gegen die Niederlande leisten. Die deutschen Frauen haben den Sprung unter die letzten Acht bereits vorzeitig eingetütet, sie treffen am Freitag auf Underdog Südafrika. (2.30 Uhr)