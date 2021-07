Olympia in Tokio: Das bringt der sechste Wettkampftag

Welche Sportarten stehen an

Der sechste Wettkampftag ist vergleichsweise ruhig, was die Entscheidungen angeht. Die Golfer starten in die Olympischen Spiele. Dazu liegt der Schwerpunkt auf Wassersport: Schwimmen, Segeln und Rudern.

Diese Medaillen werden vergeben

Mehrere Schwimm-Entscheidungen stehen an. Die besten Chancen aus deutscher Sicht hat Florian Wellbrock (03.44 Uhr) über die 800 Meter Freistil. Er will seinen Gold-Traum verwirklichen.

Eine Medaillen-Entscheidung fällt im Tischtennis Einzelturnier, wo es zum Finale kommt. Der Deutsche Dimitrij Ovtcharov mischt im Halbfinale mit. Dazu wieder diverse Entscheidungen beim Judo, Schießen und Rudern.

Welche Bayern sind am Start?

Der Münchner Oliver Zeidler kämpft im Kanu-Einer (4.10 Uhr) um die Finalqualifikation.

Tennisspieler Kevin Krawietz aus Coburg bekommt nach seinem Doppel-Aus noch eine Chance im Mixed mit Partnerin Laura Siegemund. Allerdings wartet gleich zum Auftakt das vielleicht prominenteste Gegner-Duo mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und seiner Doppel-Partnerin Nina Stojanovic.

An der Sportpistole (2 Uhr) will sich Monika Karsch aus Regensburg fürs Finale qualifizieren. Und im Trap-Schießen tritt der in Ansbach geborene Andreas Löw an.

Das sollten sie auf keinen Fall verpassen

Im Tennis kämpft Alexander Zverev gegen den Franzosen Jeremy Chardy um den Halbfinal-Einzug.

Beim Hockey treffen die deutschen Männer in ihrem vierten Spiel auf Südafrika (4.45 Uhr)

Außerdem fährt Andrea Hercog im Canadier-Einer um eine Medaille mit und Elisabeth Seitz und Kim Bui turnen im Mehrkampf um Edelmetall.