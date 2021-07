Olympia in Tokio: Das bringt der erste Wettkampftag

Diese Medaillen werden vergeben

Gleich am ersten Tag stehen 23 Medaillenentscheidungen an. Im Taekwondo, Gewichtheben und Judo gibt es die Finals in verschiedenen Gewichtsklassen.

Bei den Schützen werden die Olympiasiegerin mit dem Luftgewehr bei den Frauen und der Olympiasieger Luftpistole Männer ermittelt. Bei den Radsportlern geht es um Gold, Silber und Bronze im Straßenrennen der Männer.