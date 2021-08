Olympia in Tokio: Das bringt der elfte Wettkampftag

Welche Sportarten stehen an?

Tag elf ist mit insgesamt 170 Wettbewerben wieder randvoll. Los geht's in der Nacht auf um 2.00 Uhr mit der Qualifikation der Männer im Dreisprung und dem Viertelfinale im Beachvolleyball mit dem deutschen Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch. Den Abschluss bildet das 200-Meter-Rennen der Frauen in der Leichtathletik um 14.50 Uhr.

Diese Medaillen werden vergeben

Die deutsche Olympia-Mannschaft hofft bei den Sommerspielen in Tokio auf einen Gold-Tag. Große Hoffnungen auf Gold darf sich der Bahnrad-Vierer der Frauen machen: In der Qualifikation stellte er einen Weltrekord auf: Lisa Brennauer aus Kempten, Lisa Klein, Mieke Kröger und Franziska Brauße absolvierten die 4.000 m in 4:07,307 Minuten und unterboten die alte Bestmarke von Großbritannien um fast drei Sekunden.

Auch die Kanuten, bei denen am Dienstag insgesamt vier Endläufe anstehen, überzeugten in den Vorläufen. Im Canadier-Zweier über 1.000 Meter gehen Sebastian Brendel und Tim Hecker als haushohe Favoriten in das Finale. Gute Medaillenchancen rechnen sich auch Jacob Schopf im Kajak-Einer über 1.000 Meter sowie Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze im Kajak-Zweier über 500 Meter aus.

Auf Gold schielt Leichtathletin Malaika Mihambo bei der Weitsprung-Entscheidung im Olympiastadion.

Die für Montag angesetzten Segel-Wettfahrten bei den Olympischen Spielen vor Enoshima wurden auf Dienstag verschoben. Erik Heil und Thomas Plößel hoffen darauf, im Medal Race im 49er ihren Erfolg von Rio 2016 mit Bronze zu wiederholen.

Die Chiemgauerin Tina Lutz und ihre Segel-Partnerin Susann Beucke haben die Chance auf das erste deutsche Segel-Gold seit Jochen Schümann 1996. Nach zwölf Wettfahrten liegt das Duo im 49er FX nur drei Punkte hinter den Teams aus Brasilien und den Niederlanden.

Das sollten Sie nicht verpassen

Die Medaillenchance wahren wollen Deutschlands Handballer mit einem Sieg im Viertelfinale gegen Ägypten. Um den Einzug ins Halbfinale geht es auch für die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Duell mit dem US-Duo April Ross/Alix Klineman. Das deutsche Basketball-Team gilt im Viertelfinale gegen Slowenien als Außenseiter. Die deutschen Hockey-Herren spielen gegen Australien bereits um den Finaleinzug.

Der Stabhochsprung ist immer wieder faszinierend: Zu den Topfavoriten gehört der Schwede Armand Duplantis, der mit 6,18 m den aktuell den Weltrekord hält. Deutsche Starter sind Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel.

Welche Bayern sind am Start?

Es gibt eine olympische Premiere - das Sportklettern steht erstmals auf dem Programm. Der Wettbewerb heißt Olympic Combined und setzt sich zusammen aus den drei Disziplinen Speed, Bouldern und Lead. Mit dabei ist Alexander Megos aus Erlangen, der am Fels zu den besten Kletterern der Welt zählt - eine Überraschung durch den Franken ist jederzeit möglich. Doch erst muss Megos die Qualifikation überstehen. Das Finale findet am 5. August statt.

Im Turnen kämpft Lukas Dauser aus Unterhaching am Barren um eine Medaille. Radfahrer Timo Bichler aus Simbach am Inn hofft im Teamsprint zusammen mit Stefan Bötticher und Maximilian Levy Chancen auf Edelmetall.