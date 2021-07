25.07.2021, 20:28 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Olympia in Tokio: Das bringt der dritte Wettkampftag

Der Bann ist gebrochen: Am zweiten Wettkampftag holte Team Deutschland die ersten Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio. So soll es am dritten Wettkampftag weitergehen. Ein heißer Medaillenkandidat ist ein Augsburger Kanuslalomfahrer.