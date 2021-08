Olympia in Tokio: Das bringt der 13. Wettkampftag

Welche Sportarten stehen an?

Die Tokio-Spiele gehen auf die Zielgerade. Am 13. Wettkampftag stehen 168 Wettbewerbe und 48 Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Los geht es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit dem 10-km-Freiwasserschwimmen der Männer. Am späten Abend fällt die Entscheidung im 50-km-Gehen der Männer.

Diese Medaillen werden vergeben

Die deutsche Olympia-Mannschaft hat bei den Sommerspielen in Tokio an diesem Donnerstag in mehreren Wettbewerben gute Aussichten auf Edelmetall. Schwimm-Ass Florian Wellbrock will über 10 Kilometer seine zweite Medaille nach Becken-Bronze über 1.500 Meter gewinnen. Der Weltmeister von 2019 aus Magdeburg gilt als einer der großen Favoriten.

Auf der Kanu-Strecke sind Max Hoff und Jacob Schopf im Kajak-Zweier über 1000 Meter die großen deutschen Hoffnungsträger. Das Duo aus Essen und Potsdam hinterließ in der Qualifikation einen starken Eindruck. Gold im Blick hat auch Bahnrad-Sprinterin Emma Hinze aus Cottbus im Keirin, dem sogenannten Kampfsprint.

Gleich zwei Teams greifen jeweils nach Olympia-Bronze. Die Hockey-Herren treffen im kleinen Finale auf Indien, die Tischtennis-Frauen auf Hongkong.