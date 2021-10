Olympia in Peking - Reise ins Ungewisse für die Wintersportler

Am kommenden Wochenende startet der Wintersport in seine Saison, mit dem ersten Rennen des alpinen Ski-Weltcups in Sölden (Riesenslaloms am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr in der ARD). Es ist der Auftakt in einen besonderen Winter - mit dem Höhepunkt Olympia im Februar 2022, den Spielen in Peking.

Das beschäftigt die Verantwortlichen und die Athleten natürlich bereits jetzt. Aber bislang gibt es noch nicht viele Erkenntnisse: "Zu Olympia können wir eigentlich gar nix sagen, weil wir nix wissen", sagte Wolfgang Maier, der Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV) gegenüber BR24 Sport. Er bezeichnet Peking 2022 als "die schwierigsten Olympischen Winterspiele", die er bislang betreute.

Im Olympischen Dorf gibt es zu wenige Plätze fürs DSV-Ski-Team

Vor Olympia 2018 war er viermal in Pyeongchang, um die Spiele vorzubereiten Nach China kann er derzeit aufgrund der Reisebeschränkungen gar nicht reisen. Im Olympischen Dorf gibt es zudem aktuell zu wenige Plätze, 20 Betten, für seine Skirennfahrer.

Maier wird nun einen Teil des Teams anderswo unterbringen. Für diesen Teil braucht der DSV dann allerdings wieder eigene Shuttles. "Wir wissen nicht wirklich, auf was wir uns da einlassen", sagte der Alpindirektor.