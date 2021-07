Olympia: Handballer holen sich in Herzogenaurach letzten Schliff

Training und zwei Tests in Franken

Dafür trainiert das Team nun vier Tage in Herzogenaurach, übrigens dem Sitz des Ausstatters des Deutschen Handballbundes (DHB). Freitag (9.7., 20:15 Uhr) und Sonntag (11.7. 15:05 Uhr) stehen die letzten Tests im nahen Nürnberg gegen Brasilien, deutscher Gruppengegner in Tokio, und Ägypten, ebenfalls ein Olympiastarter, an.

Am Mittwoch darauf fliegt das Team von Frankfurt aus nach Japan in ein letztes Trainingslager, bevor es zwei Tage vor Beginn der Spiele ins Olympische Dorf einzieht. Da dürfen allerdings nur 15 der 17 Spieler mit, die restlichen beiden sind Ersatz. Gislason muss also noch entscheiden, wer diese Kröte schlucken muss und Japan vielleicht nur als Olympiatourist erleben wird.