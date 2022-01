Olympia-Generalprobe verpatzt: Ski-alpin-Männer auf Formsuche

Nur vereinzelt Lichtblicke in der Olympiasaison

Gewiss: Es gab auch Erfolgserlebnisse in der laufenden Weltcupsaison für die deutschen Speedherren. Romed Baumann und Andreas Sander etwa ließen ihr Potenzial mit vierten Super-G-Plätzen in Wengen (Baumann) und Beaver Creek (Sander) aufblitzen. Josef Ferst fuhr beim Super-G in Wengen auf Platz sechs, bei der Abfahrt in Gröden auf neun.

Und dass sich Simon Jocher (Platz acht bei der Abfahrt in Gröden) und Dominik Schwaiger (Platz fünf bei der Abfahrt in Bormio) relativ locker für Olympia qualifizieren, hätte man vor der Saison nicht unbedingt vorhersehen können. Nur: Es waren die einzigen Top-Ten-Platzierungen der deutschen Speedmänner in dieser Saison. Viel häufiger landeten Sander & Co. jenseits der Top 20 - oder gar außerhalb der ersten 30 Plätze jenseits der Weltcuppunkte.

Im Abfahrtsweltcup taucht Dominik Schwaiger auf Platz 14 als bester DSV-Fahrer auf. Im Super-G ist Andreas Sander als Neunter immerhin in den Top Ten.