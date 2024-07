Olympia-Generalprobe: Stabhochsprung-Meeting in Hof

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Mitten in der Fußgängerzone in Hof, der "Altstadt", treten am Samstag 16 Weltklasse-Athleten und Athletinnen beim Stabhochsprung-Meeting an. Acht von ihnen starten auch bei den Olympischen Spielen in Paris.