Tokio 2020: So lief die Olympia-Nacht für Deutschland

Die Olympischen Sommerspiele nehmen Fahrt auf. Nach der Eröffnungsfeier wurden in Tokio die ersten Medaillen vergeben - allerdings ohne deutsche Beteiligung. Die Ruderer sind weiter auf Erfolgskurs. Die Säbelfechter starteten am Samstag (24.07.2021) mit zwei Siegen, auch das Tischtennis-Mixed-Duo zog mit einem Sieg ins Viertelfinale ein. Das Mixed-Team im Bogenschießen schied hingegen aus, ebenso wie die Judokas Katharina Menz und Moritz Plafky. Auch im Tennis fielen die ersten Entscheidungen im Herren-Doppel und bei den Damen im Einzel.

Starker Auftritt der Ruderer

Bei den Vor- und Hoffnungsläufen überzeugten die deutschen Ruderer. Der Deutschland-Achter sprintete mit einem starken Auftritt an Rekord-Olympiasieger USA vorbei und zog als Vorlaufsieger direkt ins Finale ein. Auch die beiden deutschen Doppelzweier schafften über den Hoffnungslauf noch die Qualifikation für das Halbfinale. Leonie Menzel und Annekatrin Thiele kamen am Samstag hinter dem russischen Boot auf Rang zwei , Marc Weber und Stephan Krüger gewannen ihr Rennen vor den Booten aus Litauen und Vizeweltmeister Irland. Ohne Hoffnungslauf steht der leichte Doppelzweier im Halbfinale. Jonathan Rommelmann und Jason Osborne erreichten eine Bootslänge vor den ebenfalls für die nächste Runde qualifizierten Italienern das Ziel.

Ursprünglich waren die Hoffnungsläufe für Montag und das Achter-Halbfinale für Sonntag angesetzt. Aufgrund einer Unwetterwarnung für Tokio wegen eines aufziehenden Taifuns wurden die Ruderwettbewerbe allerdings vorgezogen.

Tennis: Doppel Krawietz/Pütz weiter - Barthel ausgeschieden

Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz ist gemeinsam mit Tim Pütz erfolgreich in den Doppel-Wettbewerb des olympischen Tennis-Turniers in Tokio gestartet. Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main gewann gegen die Argentinier Facundo Bagnis und Diego Schwartzman mit 6:2, 6:1 und benötigte für den Zweitrunden-Einzug nur eine Stunde.

Im Damen-Einzel verabschiedete sich Mona Barthel dagegen gleich in der ersten Runde. Die Neumünsteranerin unterlag der früheren polnischen French-Open-Siegerin Iga Swiatek 2:6, 2:6. Anna-Lena Friedsam ist indes als erste Deutsche im Einzel-Wettbewerb in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Olympia-Debüt rang die 27-Jährige aus Andernach die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3 nieder.

Fechter starten mit zwei Siegen

Die deutschen Säbelfechter Max Hartung und Matyas Szabo haben souverän ihre Auftaktgefechte gewonnen. Der viermalige Europameister Hartung schlug den Ungarn Tamas Desci in der Runde der besten 32 mit 15:8, Szabo besiegte den Südkoreaner Bongil Bu ebenfalls mit 15:8. Benedikt Wagner musste sich hingegen dem Russen Kamil Ibragimow knapp mit 13:15 geschlagen geben und schied damit aus.

Tischtennis: Franziska/Solja im Olympia-Viertelfinale

Bei der Premiere des Mixed-Wettbewerbs hat das Tischtennis-Duo Patrick Franziska und Petrissa Solja bei den Olympischen Spielen in Tokio das Viertelfinale erreicht. Die Deutschen besiegten das kubanische Duo Jorge Campos und Daniela Fonseca klar mit 4:0 (11:5, 11:7, 11:8, 11:7). Nach nur 26 Minuten war der deutliche Erfolg der Deutschen perfekt.

Olympia-Aus für deutsches Bogenschützen-Mixed-Team

Michelle Kroppen und Florian Unruh sind im Mixed-Wettbewerb der Bogenschützen bereits in der ersten Runde gescheitert. Im Achtelfinale unterlagen Kroppen und Unruh dem mexikanischen Duo Alejandra Valencia/Luis Alvarez mit 2:6 Satzpunkten (35:37, 39:37, 35:36, 34:37).

Judokas Menz und Plafky in Tokio ausgeschieden

Die deutschen Judokas Katharina Menz und Moritz Plafky sind gleich in ihren ersten Kämpfen ausgeschieden. Die 30 Jahre alte Menz unterlag der Chilenin Mary Dee Vargas Ley in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm in der Verlängerung. Der 25 Jahre alte Plafky aus Hennef verlor im berühmten Kampfsportzentrum Nippon Budokan in der japanischen Hauptstadt in der Klasse bis 60 Kilogramm gegen den Belgier Jorre Verstraeten.

Schießen: Erste Goldmedaille für China

Die chinesische Sportschützin Yang Qian hat die erste olympische Goldmedaille gewonnen. Die Asienmeisterin setzte sich im Finale mit dem Luftgewehr mit 251,8 Ringen vor der für das Russische Olympische Komitee startenden Anastasiia Galaschina (251,1) und Nina Christen (Schweiz/230,6) durch. Die deutsche Starterin Jolyn Beer hatte das Finale verpasst, die Sportsoldatin war in der Qualifikation 17. geworden.