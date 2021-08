Olympia: Das bringt der zehnte Wettkampf-Tag in Tokio

Welche Sportarten stehen an?

Die Kanu-Sprinter starten mit ihren Vorläufen in den Damen- und Herren-Konkurrenzen, auch die Bahnradsportler steigen in ihre Wettkämpfe ein.

In der Qualifikation der Hammerwerfer will Tristan Schwandke überzeugen und sich ins Finale schieben (3.30 Uhr). Fahnenträger Patrick Hausding hat nach dem Gewinn von Bronze im Synchronspringen auch im Einzelspringen vom Dreimeterbrett eine Medaille im Visier. Er will sich am Montag für sein letztes olympisches Finale qualifizieren.

Diese Medaillen werden vergeben

Ringerin Aline Rotter-Focken steht im Finale und greift am Montag (14.20 Uhr) zum Karriere-Abschluss nach Gold. Ihre Gegnerin ist die amtierende Weltmeisterin Adeline Gray (USA). Die 30-jährige Krefelderin, die Silber sicher hat, hat mit ihrem Finaleinzug bereits für einen historischen Erfolg gesorgt: Die Ex-Weltmeisterin holte die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen.

Auch die deutschen Vielseitigkeitsreiter wollen am Montag Edelmetall holen. Ab 10.00 Uhr geht's für Julia Krajewski, Sandra Auffarth und Michael Jung im entscheidenden Springreiten um Gold, Silber und Bronze. In Rio hatte das deutsche Team Silber und Jung Einzel-Gold abgeräumt. Nach den ersten beiden Disziplinen, Dressur und Geländeritt, liegt das Team in Tokio aber nur auf Rang sechs. Dafür ist Auffarth in der Einzelwertung als Zweite auf Medaillenkurs.

Mit Kristin Pudenz, Marike Steinacker und Claudine Vita stehen gleich drei deutsche Athletinnen im Finale beim Diskuswurf ab 13.00 Uhr.

Welche Bayern sind am Start?

Die Münchnerin Tina Lutz und ihre Segel-Partnerin Susann Beucke haben am Montag ab 7.33 Uhr die Chance auf das erste deutsche Segel-Gold seit Jochen Schümann 1996. Nach zwölf Wettfahrten liegt das Duo im 49er FX nur drei Punkte hinter den Teams aus Brasilien und den Niederlanden.

Rio-Olympiasieger Christian Reitz ist mit der Schnellfeuerpistole auf Finalkurs. Nach dem ersten Teil der zweitägigen Qualifikation liegt der 34-Jährige auf Platz drei. Der zweite Teil beginnt um 1.30 Uhr, das Finale dann um 7.30 Uhr. Nach Bronze 2008 und Gold 2016 will sich der Regensburger in seiner Lieblingsdisziplin den Traum vom dritten olympischen Edelmetall erfüllen.

Der gebürtige Starnberger Clemens Wickler und sein Partner Julius Thole treffen im Beachvolleyball-Achtelfinale (15.00 Uhr) auf die Weltranglisten-Vierten Jacob Gibb und Tri Bourne aus den USA.

Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen

Die deutschen Hockey-Frauen spielen ab 2.30 Uhr im Viertelfinale gegen Argentinien um den Einzug ins Halbfinale.

Um 3:20 Uhr startet das Finale der Männer im Weitsprung. Aus deutscher Sicht ist Fabian Heinle mit dabei. Er sprang in der Qualifikation 7,96 Meter, blieb aber damit weit hinter den Besten. Acht Athleten schafften mehr als acht Meter.