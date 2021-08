Olympia: Chiemgauerin Lutz schielt auf Gold im Segeln

Tina Lutz aus Holzhausen bei Bergen und Susann Beucke legten einen soliden Start in die olympischen Segelregatten hin: Nach den Rängen fünf, sechs und acht in den ersten drei Wettfahrten vor Enoshima folgten am 28. Juli die Plätze drei, 13 und zwölf. Nach einem Tag Pause verbuchte das Duo einen elften, einen 13. und einen dritten Platz. Am Samstag schafften sie zwei dritte Ränge und einen siebten Platz. Damit stehen sie nach zwölf Wettfahrten in der Gesamtwertung mit 73 Punkten auf dem dritten Platz hinter den Brasilianerinnen Martine Soffiatti Grael/Kahena Kunze (70) und dem niederländischen Duo Annemiek Bekkering/Annette Duetz (71).

Im bevorstehenden Medal-Race am Montag ab 7.33 Uhr ist noch alles drin für Lutz und Beucke. Die beiden haben die Riesenchance auf das erste deutsche Segel-Gold seit Jochen Schümann 1996 in Atlanta (USA).

Duo segelt seit 2007 zusammen

Seit 2007 sitzt das süd-norddeutsche Duo erfolgreich in einem Boot. Im 470er segelten Lutz/Beucke 2012 schmerzlich knapp an der Olympia-Qualifikation vorbei, stiegen anschließend in die neue olympische Disziplin 49er FX um und verliebten sich auf Anhieb in den rasanten Gleiter. 2016 mussten sie sich in ihrer zweiten Olympia-Ausscheidung geschlagen geben – doch sie blieben dran. Nur ein Jahr später rasten sie im Heimatrevier vor Kiel in stürmischen Winden zum hart erfochtenen und umjubelten EM-Titel.

Lutz hat eine schwierige Olympiavorbereitung hinter sich. Die 30-Jährige musste auf dem Weg zu ihrem Traum nicht nur eine Coronainfektion überwinden.