Olympia-Bronze für Münchnerin Theresa Stoll und Judoteam

Deutschlands Judoka feiern die olympische Bronzemedaille im Mixed-Wettbewerb. Im kleinen Finale gewann die Mannschaft um die Münchnerin Theresa Stoll gegen die Niederlande.

Enges Duell gegen die Niederlande

Giovanna Scoccimarro verlor den Auftaktkampf gegen die Einzel-Bronzegewinnerin Sanne van Dijke. Dominic Ressel konnte gegen Noël van 't End, den Weltmeister von 2019, ausgleichen.

Anna-Maria Wagner, in Tokio im Einzel bereits mit Bronze erfolgreich, brachte Deutschland gegen die Niederländerin Guusje Steenhuis erstmals in Führung. Henk Grol sorgte aber umgehend für den Ausgleich gegen Karl-Richard Frey.

Münchnerin Stoll mit dem wichtigen 3:2

Beim Stand von 2:2 musste Theresa Stoll, die für den TSV Großhadern kämpft, gegen Sanne Verhagen antreten. Im Einzel-Wettbewerb war die Münchnerin überraschend schon in ihrem Auftaktkampf gescheitert. Doch im Team überzeugte die 25-jährige WM-Dritte - und gewann gegen die Niederländerin in der Verlängerung, dem "Golden Score".

Abensberger Seidl sichert die Medaille

Die Niederlande vor dem letzten Kampf also unter Druck. Sebastian Seidl gegen Tornike Tsjakadoea - dieses Duell musste die Entscheidung oder eine Verlängerung bringen. Auch der Nürtinger Seidl, der in der Bundesliga für den TSV Abensberg kämpft, musste in die Verlängerung. Und dort setzte er sich nach einem intensiven Kampf durch - und sorgte für den deutschen Bronzegewinn.

Viertelfinal-Niederlage gegen Favorit Japan

Das Finale hatte Deutschland nach einem 2:4 gegen den Turnierfavoriten Japan verpasst. Zuvor gab es einen klaren 4:0-Auftaktsieg gegen das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Stoll entscheidet Duell gegen die Mongolei

Durch einen 4:2-Sieg in der Hoffnungsrunde gegen die Mongolei glückte anschließend der Einzug ins kleine Finale um Bronze. Stoll sorgte für den entscheidende vierten Punkt gegen Sumiya Dorjsuren.

Im Mixed-Wettbewerb im Judo waren pro Runde je bis zu drei Männer und drei Frauen für ein Team am Start.