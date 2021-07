Olympia-Bronze für Augsburger Kajakfahrer Hannes Aigner

Vierte Medaille im vierten Rennen

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) war es im vierten Olympia-Einzelrennen in Tokio bereits die vierte Medaille. Vor Aigner hatte die Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk den Olympiasieg im Kajak-Einer errungen, der Augsburger Sideris Tasiadis und Andrea Herzog aus Meißen holten jeweils Bronze im Canadier.

"Das ist schon unglaublich, was da gerade passiert ist. Ich kann das noch nicht so ganz begreifen", freute sich Cheftrainer Klaus Pohlen. Es sei in Tokio "zu 100 Prozent gut gelaufen. Das war tolle Teamarbeit, was wir hier hingelegt haben. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt, aber wir wussten, dass wir gut vorbereitet sind."