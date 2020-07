Olympia-Boykott vor 40 Jahren: Wessinghage erinnert sich

Ehrungen für den vorbildlichen Leichtathleten

Ein Jahr zuvor war er als Leichtathlet des Jahres ausgezeichnet worden. 1985 erhielt er den Rudolf-Harbig-Gedächtnispreis. Dieser wird nur verliehen "an einen „würdigen und verdienten Leichtathleten, der in Haltung und Leistung als Vorbild für die Jugend gelten kann." Im Jahr 2013 erhielt er den Bayerischen Sportpreis in der Kategorie "Hochleistungssportler plus".