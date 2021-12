Olympia-Boykott - sportlich nein, politisch vielleicht?

Was bringt ein diplomatischer Boykott?

Doch was bringt es, wenn zumindest Politikerinnen und Politiker den Winterspielen fernbleiben? Die EU-Länder sind gespalten. Zu komplex scheint die Frage, wie man mit China, dass vor allem wegen seiner Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, umgehen soll.

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sieht es wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: "Eine Politisierung der Olympischen Winterspiele halte ich nicht für sehr sinnvoll." Luxemburgs Chefdiplomat Jean Asselborn sagt, er halte die französische Position für "sehr gut". Macron hatte nur von einer "sehr kleinen und symbolischen" Maßnahme gesprochen.

Baerbock: Spiele "nicht für politische Dinge" nutzen

Außenministerin Baerbock deutete bisher nur an, dass auch sie so denkt, obwohl sie China wegen der dortigen Menschenrechtssituation in der Vergangenheit heftig kritisiert hat. In einem Interview am Wochenende sprach sie davon, dass die Spiele in Peking nicht durch die Politik zweckentfremdet werden sollen.

"Ein Fest des Sports, da bereiten sich Sportlerinnen und Sportler jahrelang, manchmal ihr halbes Leben lang drauf vor, und deswegen sollte das jetzt nicht für politische Dinge oder Zeremonien genutzt werden." Außenministerin Annalena Baerbock über Olympia in Peking

Litauen schickt keine Politiker

Dass alle EU-Staaten eine einheitliche Linie finden, scheint derzeit unwahrscheinlich. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis kündigte bereits an, er werde nicht zu den Spielen reisen: "Ich bin immer für einen europäischen Ansatz, aber manchmal ist er schwer zu finden."