Olympia-Barometer: Zitternde Biathleten und dominante Bobfahrer

Ski alpin: Unkonstante Topfahrer

Wieder einmal konnte Linus Straßer das Slalom-Rennen nicht beenden. In Wengen schied er zum dritten Mal in dieser Saison aus. Aber in Adelboden hat der Rennfahrer gezeigt, dass er auf das Podium fahren kann. Alexander Schmid ist mit dem besten Weltcup-Slalom seines Lebens beim Klassiker in Wengen völlig überraschend in die erweiterte Weltspitze gestürmt und für Linus Straßer in die Bresche gesprungen. Er fuhr von Platz 28 auf 14 vor.

Währenddessen hat Kira Weidle drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele das beste Weltcup-Resultat ihrer Karriere eingefahren. Bei der Abfahrt im österreichischen Zauchensee belegte die Vizeweltmeisterin hinter Lara Gut-Behrami aus der Schweiz den zweiten Rang. Es war nach drei dritten Plätzen erst ihre vierte Fahrt auf ein Weltcup-Podest.

Biathlon: Zittern im Heimweltcup

Nicht nur, dass die zittrigen Finger, die sogenannte Nähmaschine, am Schießstand einen Staffel-Podestplatz im Heimweltcup in Ruhpolding bei den deutschen Biathlon-Frauen zunichte gemacht hatte. Auch Corona lässt das DSV-Team momentan zittern. Mit Johannes Kühn und Franziska Preuß sind gleich zwei Medaillenhoffnungen infiziert und bangen um eine Teilnahme in Peking.

Für Hoffnung sorgen die Biathlon-Männer. In der Staffel holten sie den zweiten Platz. Und auch die Leistung in der Verfolgung kann sich sehen lassen: Erik Lesser (6.), David Zobel (10.) und Benedikt Doll (11.) zeigten sich kurz vor Olympia in ordentlicher Form.