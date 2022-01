Olympia-Barometer: Leere Akkus und glänzende Kombinierer

Rodeln: Loch kommt in Form - Geisenberger souverän

Natalie Geisenberger ist schon die gesamte Saison in guter Form. Platz drei im Gesamtweltcup, am Wochenende ein vierter und ein zweiter Rang. Die neunfache Weltmeisterin ist eine der Topfavoritinnen auf Edelmetall in Peking.

Zu den Topfavoriten gehört Felix Loch aktuell noch nicht. Der 32-Jährige tut sich in dieser Saison für seine Verhältnisse noch schwer. Platz fünf in der Gesamtweltcup und erst einen Weltcupsieg - den holte er am Wochenende in Siguda im nicht-olympischen Sprint-Wettbewerb. Doch auch im normalen Einsitzer konnte er am Samstag überzeugen: Platz zwei. Abschreiben sollte man Loch für Gold in Olympia definitiv nicht.

Ski alpin: Dürr wieder in der Spur - Aicher löst Ticket

Platz vier. In Kranjska Gora knüpft Lena Dürr wieder an ihren starken Saisonstart an. Nachdem Dürr mit zwei dritten Plätzen in Levi und Rang fünf in Killington die Olympiasaison gut begonnen hatte, wollte es zuletzt nicht so richtig klappen. Rang 18 in Lienz, Elfte in Zagreb - nun also wieder ganz nah an den Podiumsplätzen. Von denen ist Emma Aichner aktuell noch etwas entfernt. Doch die 18-Jährige fuhr am Sonntag überraschend auf Rang 13 und knackte somit die Olympianorm.

Und auch Linus Straßer hatte allen Grund sich zu freuen. Straßer stand im Hexenkessel am Fuße des legendären Chuenisbärgli - und sein Grinsen wurde immer breiter. Nach einer grandiosen Aufholjagd löste der Münchner beim spektakulären Slalom im Schweizer Adelboden erst die Fahrkarte für Olympia, am Ende stand er vor Tausenden Zuschauern als hervorragender Dritter sogar auf dem Treppchen.

Bob: Burghardt und Jamanka mit Problemen

Während bei den Männern Francesco Friedrich aktuell alles überragt und Laura Nolte bei den Frauen zu den ganz großen Favoritinnen gehört, haben die bayerischen Athletinnen und Athleten noch zu kämpfen. Johannes Lochner fuhr im Zweierbob in Winterberg am Wochenende allerdings auf Rang zwei. Im Vierer verpasste er allerdings das Podium. Währenddessen hat Sprinterin Alexandra Burghardt noch etwas Probleme, sich an den Eiskanal zu gewöhnen. Die Anschieberin von Olympiasiegerin Mariama Jamanka hatte beim Heimweltcup Startschwierigkeiten und landete auf Rang neun.