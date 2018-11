Olympia-Alternative: Winterspiele im Sommer am Ende der Welt

Ushuaia, die südlichste Stadt Argentiniens, erwägt gemeinsam mit Buenos Aires eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026. In der argentinischen Hauptstadt sollen die Eissportarten stattfinden. Alle Events, die auf Schnee durchgeführt werden, sind nahe der Hafenstadt auf Feuerland angedacht. Weiter südlich geht es kaum noch. Rund 3.000 Kilometer beträgt die Distanz zwischen Buenos Aires und Ushaia, das entspricht der Strecke zwischen Berlin und Zypern. Mindestens 37 Stunden dauert die Fahrt über die Nationalstraße Nummer drei ans Ende der Welt.

Jugendspiele im argentinischen Sommer begeistern

Was sich dermaßen abenteuerlich anhört, ist aber durchaus ernst gemeint. Die Hauptstadt Argentiniens hat gerade die Jugendspiele ausgerichtet. Die gerieten zwar wegen der Kostenexplosion in die Schlagzeilen. Trotzdem ist man dort nun vom olympischen Geist derart beseelt, dass eine Machbarkeitsstudie für die Winterspiele in der Millionenmetropole und in Feuerland in Auftrag gegeben wurde.

IOC-Präsident Thomas Bach sieht Potenzial für mehr Olympia: "Nach diesem überwältigenden Erfolg kann niemand mehr daran zweifeln, dass Buenos Aires auch in Zukunft eine großartige Stadt für Olympische Spiele sein könnte". Allerdings bezog sich der Funktionär dabei noch auf die Idee der Ausrichtung der Sommerspiele.

Skisaison ab Juli - im Januar gibt's nur Eiskugeln

Die ersten Winterspiele in Südamerika würden allerdings mitten im Sommer stattfinden. Die Skisaison auf der Südhalbkugel beginnt im Juli. Im Januar denken die Bewohner von Buenos Aires bei 40 Grad im Schatten ausschließlich an den Besuch einer der zahlreichen Eisdiele. Aber vielleicht passt es ja in diese verkehrte Sport-Welt, dass für die Fußballweltmeisterschaft in Katar überlegt wurde, sie in die Wintermonate zu verlegen.

Kandidaten-Roulette ohne Hauptgewinn

Die Ausrichtung der Winterspiele ist das große Sorgenkind des IOC. Neben Calgary sind zwar Stockholm und Mailand im Rennen. Doch keiner der drei bisherigen Kandidaten scheint gesichert. Im Gegenteil: Allerorts mehren sich die Widerstände. Außer in Feuerland - von dort war bisher noch nichts zu hören.