Olympia '72: Günther Zahn brachte das Feuer nach München

Die Angst vor dem Stolpern

Vor der Eröffnungsfeier sei er nicht besonders nervös gewesen, erinnert sich Zahn. Erst kurz vor dem Lauf, als er die Menschenmassen im Stadion gesehen hatte, habe er gemerkt, "was das hier alles bedeutet". Die ersten 300 Meter auf der Laufbahn wurde er von vier international bekannten Läufern aus anderen Kontinenten begleitet. Unter anderem von Olympiasieger Kipchoge Keino aus Kenia, eines von Zahns ganz großen sportlichen Vorbildern. Die 120 Stufen hoch zur Feuerschale lief der junge Athlet alleine. Angst vor Pannen? "Ja, hatte ich schon", weiß der pensionierte Polizist noch. Wäre er auf einer der unterschiedlich tiefen Stufen gestolpert, hätten das über 80.000 Zuschauer im Stadion und etwa eine Milliarde Fernsehzuschauer gesehen. Zahns Auftritt verlief pannenfrei.

Interviewanfragen und Fanpost

Ein Auftritt, der ihn stolz macht. Schließlich steht er in einer Reihe mit Sportgrößen wie Muhammad Ali und Wayne Gretzky, die bei den Eröffnungsfeiern 1996 in Atlanta und 2010 in Vancouver letzte Fackelträger waren. Immer bei Olympischen Spielen oder wenn Jubiläen anstehen, gibt es vermehrt Interviewanfragen und "Fanpost". Auch sei er als aktiver Läufer später öfter mal zu großen Laufereignissen wie den Silvesterlauf in Sao Paolo eingeladen worden. Die Edelstahl-Fackel von 1972 hat der Passauer heute noch und nimmt sie gerne zu Fernsehauftritten mit. Eingraviert sind die Worte "München 1972" und "Spiele der XX. Olympiade".

Passauerin Heidi Schüller spricht Olympischen Eid

Günther Zahn war nicht der einzige gebürtige Niederbayer mit einer wichtigen und vielbeachteten Rolle bei Olympia 1972. Die damalige Hürdenläuferin und Weitspringerin Heidi Schüller, geboren 1950 in Passau, sprach den Olympischen Eid – als erste Frau überhaupt. Schüller wurde später als Ärztin und Fernsehmoderatorin, aber auch als Kritikerin von Sportverbänden und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bekannt.