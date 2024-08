Olympia 2024: Das wird am Freitag wichtig

Am Freitag werden 25 olympische Medaillen-Sätze vergeben. Auch für bayerische Athleten könnte sich der Traum von Edelmetall erfüllen.

Tille und Zenger mit Volleyball-Team gegen Argentinien

In der Vorrunde treffen die Volleyball-Männer mit Johannes Tille aus Mühldorf am Inn und Julian Zenger aus Wangen im Allgäu am 3. Spieltag (9 Uhr) in der Gruppe C auf Argentinien.

Golfer Schmid und Jäger schlagen für die 2. Runde ab

Beim Golf geht es in der zweiten Runde über den Platz. Am Abschlag sind mit dem 26-jährigen Regensburger Matthias Schmid und dem 35-jährigen Stephan Jäger (München) auch zwei Bayern, die auf eine gute Runde hoffen.

3x3 Basketball mit ehemaliger Wasserburgerin Brunckhorst

Zwei Spiele, zwei weitere Siege: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind bei ihrer Olympia-Premiere nach einem erfolgreichen Donnerstag voll auf Kurs in Richtung K.o.-Runde. Mitten drin die langjährige Spielerin vom TSV Wasserburg Svenja Brunckhorst. Am Freitag ist die deutsche Mannschaft zweimal im Einsatz. Gegen China (9.00 Uhr) und Gastgeber Frankreich (21.30 Uhr) kann sie sich den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Phase sichern.

Merlin Hummel wirft den Hammer

Mit Medaillenhoffnungen geht sicher auch Merlin Hummel aus Kulmbach in Oberfranken die Qualifikation ab 10.10 Uhr im Hammerwurf an. In der Weltrangliste ist er aktuell Zwölfter. Vielleicht gelingt ihm ja schon gleich ein "Hammer-Wurf".

Gina Lückenkemper im Vorlauf über die 100 Meter

Für die schnellen Frauen beginnen die Vorläufe. Auch die in Bamberg lebende Sprinterin Gina Lückenkemper muss schnell aus dem Startblock kommen, denn nach 100 Metern ist das Rennen schon entschieden.

Trio um Springreiter Weißhaupt Topkandidat auf Gold

Die Springreiter um den Augsburger Philipp Weißhaupt haben ihre Medaillenambitionen in der Qualifikation eindrucksvoll untermauert. Drei Reiter, null Fehler. Ein klares Zeichen an die Konkurrenz, dass sie im Finale um Gold reiten. Um 14 Uhr geht es im Kampf um die Medaillen aber wieder bei null los.

Windsurferin Steinlein in Finalläufen der IQFoil-Disziplin

Windsurferin Theresa Steinlein (Wörthsee) als Achte für die Finalläufe bei der olympischen Premiere der IQFoil-Disziplin qualifiziert.

Kanuten Funk, Lilik, Hegge und Hengst beim Kajak-Cross

Der Kajak-Cross feiert olympische Premiere. Um 15.30 Uhr in Vaires-sur-Marne die Vorkämpfe im Kajak Cross. Beim Zeitfahren mit dabei sind die Augsburger Starter Elena Lilik, Ricarda Funk und Noah Hegge. Zudem hofft Stefan Hengst (KR Hamm) auf einen guten Start in die Wettbewerbe.