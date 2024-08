Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Sport > Olympia 2024: Das wird am Sonntag wichtig

Olympia 2024: Das wird am Sonntag wichtig

Die Handballer um Christoph Steinert vom HC Erlangen greifen am letzten Olympia-Tag nach Gold. Domenika Mayer vom LG Telis Finanz Regensburg startet um 8.00 Uhr in den Marathon. Am Abend steht dann die große Abschlussfeier der Olympischen Spiele an.