Skispringer Constantin Schmid: Adlerküken mit großen Flügeln

Wie es eben so ist - als Jüngster in einer Gruppe muss man sich seine Sporen erst verdienen. Constantin Schmid kennt das nur zu gut. Der 22-Jährige ist mit Abstand der Jüngste im Team der DSV-Adler. "Unser Küken", nennt ihn der acht Jahre ältere Markus Eisenbichler gerne.

Schmid - DJ mit begrenzter Befugnis

Im Sportschau Olympia-Podcast berichtete Eisenbichler: Schmid sei als Jüngster meistens für die Musik im Team-Bus verantwortlich. Aber wenn Schmid dann zu viel Techno spiele, müsse Eisenbichler "schon einmal laut werden". Die üblichen Neckereien der Stammesältesten eben.

Auf der Normalschanze bester DSV-Adler

Doch bei den Winterspielen in Peking ist Schmid nicht mehr nur für die Musik verantwortlich - er ging voran, als die Stars im Team zu kämpfen hatte. Während Karl Geiger auf der Normalschanze als 15. enttäuschte und Eisenbichler sich nicht einmal für den Finaldurchgang qualifizieren konnte, sprang Schmid sehr gut und holte mit Platz elf die beste DSV-Platzierung.

Der Oberaudorfer ließ sich davon aber nicht beeindrucken: "Es ist sehr cool. Aber der zweite Sprung war ein bisschen spät, der hätte noch ein paar Meter weiter gehen können", sagte Schmid, der nach dem ersten Durchgang sogar Sechster war, nach dem Springen im ZDF und fügte an: "Deswegen ärgert es mich auch ein bisschen. Aber im Endeffekt ist es das, was ich kann und nicht schlechter - deswegen kann ich zufrieden sein."

Wichtige Stütze im Teamwettbewerb

Auch in der Saison sprang Schmid immer wieder an die Top Zehn heran und landete auch zweimal mitten darin. Sein bestes Weltcup-Ergebnis in dieser Saison: Platz acht in Klingenthal. Ein Sieg im Weltcup gelang ihm in seiner jungen Karriere bislang nicht - zumindest nicht im Einzel. Im Team kennt er dieses Gefühl mittlerweile ganz gut.

Vielleicht kann er es am Montag auch bei den Olympischen Spielen erleben - auf eine gute Leistung von ihm kommt es dabei besonders an. Wenn das gelingt, wird er bei der Party danach wahrscheinlich wieder für die Musik zuständig sein - Eisenbichler wird ihn dann bestimmt auch Techno auflegen lassen. Zumindest kurz.