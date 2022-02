Lena Dürr: Plötzlich eine Medaillenkandidatin

Jahrelang galt Skirennfahrerin Lena Dürr als vielversprechendes Talent. In den Rennen konnte sie das allerdings zu selten umsetzen. 2013 gewann sie überraschend das City-Event in Moskau - ein Parallel-Riesenslalom. Im "normalen" Weltcup gelang ihr bis Dezember 2021 aber nie der Sprung aufs Podest.

Vergangenen Winter fuhr die Ski-Fahrerin des SV Germering schon vereinzelt in die Nähe des Podiums. Der richtige Durchbruch gelang ihr aber erst in dieser Saison - die gebürtige Münchnerin ist in der Weltspitze angekommen. In Levi fuhr die 30-Jährige an zwei Tagen hintereinander aufs Stockerl. Den dritten Rang wiederholte sie schließlich in Schladming - dazu wurde sie einmal Vierte und einmal Fünfte.