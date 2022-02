Olympia 2022: Kombinierer Frenzel verpasst erstes Einzel

Der corona-positive Olympiasieger Eric Frenzel wird seinen Goldcoup von der Normalschanze nicht wiederholen können. Der Alptraum-Start in China nahm den Nordischen Kombinierer ziemlich mit. "Ich habe ihn mental in so einer Situation noch nie gesehen", sagte Teamarzt Stefan Pecher, der Frenzel nach eigenen Angaben seit 17 Jahren betreut. "Nicht bei Niederlagen, nicht bei Situationen mit Pech bei Weltcups oder Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Er war mental wirklich am Ende."

Eric Frenzel verpasst erstes Einzel auf Normalschanze definitiv

Der 33 Jahre alte Rekordweltmeister, der vor vier Jahren in Pyeongchang in dieser Disziplin gesiegt hatte, wird das erste Einzel auf der Normalschanze am Mittwoch definitiv verpassen, wie Pecher mitteilte. Dies gilt auch für den ebenfalls positiv getesteten Terence Weber.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bemüht sich unterdessen beim IOC und beim Organisationskomitee um Verbesserungen der Quarantänebedingungen für seine drei positiv getesteten Athleten. Das Isolationszimmer des dreimaligen Olympiasiegers Eric Frenzel sei "unzumutbar", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig.

"Unzumutbare" Quarantänebedingungen

Frenzels Zimmer sei zu klein, um sich für die mögliche Rückkehr in den Wettbewerb in der zweiten Olympiawoche fitzuhalten. Auch die Sauberkeit ließe laut Schimmelpfennig zu wünschen übrig. Der DOSB hatte bereits nach den Testwettbewerben der Bob-Piloten und Rodler im vergangenen Jahr beim IOC Verbesserungen gefordert, die offensichtlich nur teilweise umgesetzt wurden.