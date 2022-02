Olympia 2022 - Highlights 16. Tag: Drei Medaillen zum Abschluss

Auch den letzten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele in Peking dominierten die deutschen Bobsportler. Der inzwischen fast unbesiegbare Francesco Friedrich (Altenburg) gewann auch im Viererbob. Damit stellte er einen historischen Rekord auf: Sowohl in Pyeongchang als auch in Peking holte er jeweils Gold im Zweier und Vierer. Silber ging an den für Stuttgart startenden Berchtesgadener Johannes Lochner, der nach dem zweiten Platz im Zweier seine zweite Medaille holte. Und was schon kaum mehr für möglich gehalten wurde: Auch das Alpin-Team holte zum Schluss noch eine Medaille: Silber im Teamevent.