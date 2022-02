Olympia 2022 - Highlights 14. Tag: Zweierbob auf Medaillenkurs

Biathlon

Bei den Massenstart-Rennen kamen Franziska Preuß und Benedikt Doll als beste Deutsche jeweils auf den achten Platz. Damit blieb es bei Gold durch Denise Herrmann im Einzel über 15 Kilometer und Bronze durch die Frauen-Staffel. Die Männer holten erst zum zweiten Mal überhaupt keine Olympia-Medaille, zuvor war dies 2010 in Vancouver passiert. Der Norweger Johannes Thingnes Bö war mit viermal Gold der überragende Biathlet in Zhangjiakou.

Zweierbob

Das Gold im Zweierbob der Frauen scheint für ein deutsches Duo reserviert. Laura Nolte liegt mit ihrer Anschieberin Deborah Levi nach der Halbzeit des Rennens schon eine halbe Sekunde vor Mariama Jamanka, die nach Gold 2018 in Pyeongchang derzeit den Silber-Rang mit Anschieberin Alexandra Burghardt belegt. Die WM-Zweite Kim Kalicki und Lisa Buckwitz hatten als Sechste am Freitag sechs Zehntelsekunden Rückstand zum Bronze-Rang. Die restlichen beiden Läufe finden am Samstag statt.

Und auch die Viererbob-Crews scheinen auf dem richtigen Kurs. Der Vizeweltmeister Johannes Lochner gewann am Freitag den vorletzten Lauf des Abschlusstrainings vor dem Olympiasieger Francesco Friedrich (+0,12 Sekunden). Am Samstag und Sonntag folgen die Entscheidungsläufe.

IOC-Chef Bach zieht vorläufige Bilanz

Zwei Tage vor der Schlussfeier bewertete IOC-Präsident Thomas Bach die Winterspiele in Peking als "sehr erfolgreich". Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees verwies in seiner Bilanz am Freitag auf "herausragende Leistungen der Athleten" und einen "beispiellosen olympischen Geist" unter den Teilnehmern.

Bach äußerte aber auch Mitgefühl für die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa und kritisierte das Umfeld mit der Trainerin scharf. "Als ich gesehen habe, wie sie von ihrem Umfeld empfangen wurde, mit etwas, was mir wie eine enorme Kälte vorkam - mir lief es kalt über den Rücken, zu sehen, was da geschah", sagte Bach. Walijewa will laut ihren Anwälten nach ihrem positiven Dopingtest Ende Dezember die Öffnung der B-Probe beantragen.