Olympia 2022 - Highlights 13. Tag: Viermal Gefühlschaos

Skicross

In einem Ski-Cross-Krimi landet die Wahl-Rosenheimerin Daniela Maier auf Platz vier - bis die Jury das Finale überprüfte. Doch freuen kann sie sich zunächst nicht. Maier hockte erst enttäuscht im Schnee, lehnte dann irritiert und etwas hilflos an einer Wand - und wollte nach einem minutenlangen und nervenzehrenden Videobeweis ihre unverhoffte Bronzemedaille erst gar nicht haben. Erst als ihr Team sie nach der Jury-Entscheidung in die Arme schloss und mit "Du bist die beste Frau"-Gesängen feierte, kam bei der 25-Jährigen allmählich Freude auf. Und wieder flossen Tränen. Diesmal ausschließlich aus Freude.

Eiskunstlauf

Nach dem tagelangen Wirbel um ihr Dopingvergehen hat die russische Eiskunstläuferin Walijewa im olympischen Damen-Einzel Platz vier belegt. Walijewa zeigte Nerven und patzte in der Kür gleich mehrfach. Sie stürzte beim Vierfach-Salchow und auch der Vierfach-Toeloop gelang nicht ganz. Walijewa konnte letztendlich dem Druck anscheinend doch nicht standhalten.

Die 15-Jährige konnte ihre Führung aus dem Kurzprogramm nicht verteidigen. Gold ging mit 255,95 Punkten an die russische Weltmeisterin Anna Schtscherbakowa. Silber sicherte sich deren Teamkollegin Alexandra Trusowa, Bronze ging an die Japanerin Kaori Sakamoto. Nicht optimal lief es für die deutsche Meisterin Nicole Schott. Die 25-Jährige aus Essen fiel von Rang 14 nach dem Kurzprogramm noch auf den 17. Platz zurück.

Alpine Kombination

Nach ihrem Aus im Riesenslalom und Slalom fädelte Shiffrin auch im Kombi-Slalom ein und schied erneut aus. "Ich bin wirklich enttäuscht und frustriert", klagte die amerikanische Ausnahmeathletin nach ihrer nächsten Pleite. Aber irgendwie fühle sich das Ganze nur noch "wie ein Witz".