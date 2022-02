Olympia 2022 - Hier wird es am Samstag spannend

Es wird noch einmal richtig spektakulär: Im Zweierbob führt Laura Nolte vor den entscheidenden Läufen vor Mariama Jamanka. Im Eisschnelllauf geht Claudia Pechstein noch einmal auf die Bahn. Und die noch medaillenlosen alpinen DSV-Fahrer bekommen im Teamwettbewerb die letzte Chance auf Edelmetall.

Diese Medaillen werden vergeben

Freestyle: Halfpipe Männer

Los geht der Olympiatag um 2.30 Uhr mit dem Freestylewettbewerb der Männer. Der US-Amerikaner David Wise kann dabei seinen Titel verteidigen. Deutsche Starter sind hingegen nicht dabei.

Ski alpin-Teamevent

Das deutsche Alpinteam hat ab 3.00 Uhr im Teamevent die allerletzte Chance, doch noch mit einer Medaille nach Hause fahren zu können. Nominiert sind Linus Straßer (München), Alexander Schmid (Fischen im Allgäu), Julian Rauchfuß (Mindelheim), Lena Dürr (Germering), Emma Aicher (Mahlstetten) und Kira Weidle (Starnberg). Vier von ihnen gehen ins Rennen, zwei müssen sich mit der Rolle als Ersatzfahrer abfinden.

Eisschnelllauf

Im Eisschnelllauf tritt Claudia Pechstein drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag im Massenstart an. In dieser Disziplin ermitteln ab 8.00 Uhr auch die Männer den Olympiasieger.

Zweierbob

Am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele in China dürfte dem deutschen Team die Goldmedaille im Zweierbob bei den Frauen kaum noch zu nehmen sein. Laura Nolte führt vor den beiden Läufen an diesem Samstag klar vor Mariama Jamanka. Der entscheidende vierte Lauf beginnt um 14.30 Uhr.

Weitere Entscheidungen

Daneben gibt es noch fünf weitere Entscheidungen: bei den Herren noch über 50 Kilometer im Skilanglauf, im Curling und in der Halfpipe im Ski Freestyle. Im Eiskunstlauf geht es zum Abschluss um die Medaillen im Paarlauf.