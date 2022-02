Olympia 2022: Hier wird es am Samstag spannend

Auch am Samstag können die erfolgreichen Kufensportlerinnen die Medaillen aus dem Eiskanal holen. Vielleicht klappt es diesmal ja bei den Biathlon-Herren, den Skispringern oder Puckjägern mit einem Siegesjubel.

Diese Medaillen werden vergeben

Skeleton der Frauen

Gleich drei deutsche Skeletonpilotinnen liegen nach zwei von vier Läufen noch aussichtsreich im Rennen. Hannah Neise hat als Zweite 0,21 Sekunden Rückstand auf die führende Australierin Jaclyn Narracott. Die Weltmeisterin Tina Hermann, die für den WSV Königssee startet, liegt auf Rang drei nur zwei Hundertstelsekunden hinter Neise. Jacqueline Lölling, die vor vier Jahren Silber gewann, folgt auf dem fünften Rang und war nur 0,38 Sekunden langsamer als Narracott.

Biathlon-Sprint der Herren

Benedikt Doll und Roman Rees fehlte auf den Plätzen sechs und sieben im Biathlon-Einzel am Dienstag nur ein Treffer mehr beim Schießen zu einer Medaille. Im Sprint über zehn Kilometer gehört Ex-Weltmeister Doll erneut zum erweiterten Favoritenkreis. Außer ihm und Rees starten noch Johannes Kühn vom WSV Reit im Winkl und Philipp Nawrath vom SK Nesselwang, keinen Startplatz erhielt dagegen Routinier Erik Lesser.

Langlauf-Staffel der Frauen

Vor acht Jahren gewannen die deutschen Skilangläuferinnen in der Staffel über 4 x 5 Kilometer in Sotschi Bronze, ein ähnlicher Erfolg scheint im Bereich des Möglichen. «Wir werden dafür kämpfen und alles geben wie die Schweine, wie man auf Deutsch sagt», kündigte Katharina Hennig nach ihrem starken fünften Platz über zehn Kilometer in der klassischen Technik an. Hennig bildet mit Katherine Sauerbrey, Victoria Carl und Sofie Krehl das deutsche Quartett.

Skispringen der Herren auf der Großschanze

Für die deutschen Skisprung-Asse um den Oberstdorfer Karl Geiger und Markus Eisenbichler aus Siegsdorf waren es bisher frustrierende Winterspiele. Auf der Normalschanze blieben die Mitfavoriten im Einzel weit hinter den Erwartungen zurück, dazu kam die Enttäuschung über die umstrittene Disqualifikation im Mixed-Wettbwerb. Ob es nun auf der großen Schanze direkt nebenan besser klappt, muss sich erst noch zeigen. In der Qualifikation war Eisenbichler Sechster, Geiger wurde Zwölfter.

Zweiter Einsatz der DEB-Herren im Eishockey-Turnier

Zum Start ins Olympia-Turnier war die deutsche Eishockey-Auswahl beim 1:5 gegen Kanada noch weit entfernt von der Bestform und den eigenen Ansprüchen. Auf dem Weg zu Silber vor vier Jahren ging es allerdings auch nicht sofort mit Erfolgen los. Gegen Gastgeber China ist ein Sieg im zweiten Vorrundenspiel indes Pflicht.