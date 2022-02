Olympia 2022 - Hier wird es am Freitag spannend

Mit den Massenstart-Rennen enden an diesem Freitag bei den Olympischen Winterspielen in China die Biathlon-Wettbewerbe. Zunächst starten um 8.00 Uhr die Damen mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, dann folgen um 10.00 Uhr die Herren. Das Damen-Rennen wurde wegen eisiger Temperaturen und erwartet starken Windes um einen Tag vorverlegt.

Diese Medaillen werden vergeben

Freestyle: Halfpipe Frauen

Im Ski Freestyle stehen ab 2.00 Uhr die Wettbewerbe der Damen in der Halfpipe sowie ab 7.00 Uhr im Ski Cross der Herren an. Ganz knapp hat es die Allgäuerin Sabrina Cakmakli in der Halfpipe-Quali unter die ersten Zwölf geschafft.

Eisschnelllauf

Außerdem steht eine weitere Entscheidung im Eisschnelllauf an. Die Herren ermitteln ab 9.30 Uhr den Olympiasieger über die 1.000 Meter.

Biathlon der Frauen und der Herren

Zum Abschluss der Biathlonwettbewerbe will in den beiden Massenstartrennen seine bisherige Bilanz mit Gold durch Denise Herrmann im Einzel über 15 Kilometer und Bronze durch die Frauen-Staffel nochmals aufbessern. Nur zwei Medaillen gab es nämlich nach der Wiedervereinigung auch vor acht Jahren in Sotschi.

Die besten Chancen in den jeweils 30-köpfigen Feldern dürften bei den Frauen (ab 8.00 Uhr) Herrmann und die starke Olympia-Debütantin Vanessa Voigt haben. Bei den noch medaillenlosen Männern (ab 10.00 Uhr) verbuchten Benedikt Doll und Roman Rees bisher die besten Platzierungen.

IOC-Bilanz durch Thomas Bach

Zudem zieht IOC-Präsident Thomas Bach in Peking am drittletzten Tag auf einer Pressekonferenz Bilanz. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wird aus ihrer Sicht ein Fazit der umstrittenen Spiele abgeben.